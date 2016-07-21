Для чего нужно публиковать свои стихи?

Актуальна ли поэзия в наши дни? Безусловно! С одной стороны — потребность одних людей в выражении мыслей и эмоций посредством рифмованных строк, с другой стороны — потребность других находить отклик собственных переживаний в таких строках востребована, как и столетия назад. Каждое поэтическое творение должно увидеть свет и обрести своих почитателей. Опубликовать стихи сегодня может не только именитый, но и начинающий поэт. Однако, творческому человеку нелегко решиться на публикацию, ведь есть ряд трудностей, которые кажутся непреодолимыми:

Отсутствие опыта общения с издательствами;

Боязнь потерять права на произведение, столкнувшись с недобросовестным издателем;

Высокая стоимость подготовки макета и печати тиража.

Эти и подобные причины не должны вас беспокоить, если вы обратитесь в профессиональное, давно существующее издательство, такое как наше.

Где лучше издать стихотворения?

Важно с самого начала сделать верный выбор в пользу хорошо зарекомендовавшего себя издательства. Чтобы понять, что с компанией можно иметь дело, достаточно убедиться в том, что она:

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Обладает положительной репутацией;

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